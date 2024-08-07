Следователи начали проверку после взрыва в квартире в подмосковной Лобне

В Лобне следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в результате хлопка в одной из квартир в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, 7 августа новые жильцы и грузчики разбирали вещи, оставшиеся после прошлых хозяев квартиры, как вдруг произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков, его с травмами конечностей госпитализировали.

В прокуратуре уточнили, что травмы получил 41-летний мужчина. Сотрудники ведомства также взяли под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки.

Накануне похожий инцидент случился в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жильцов двух подъездов, никто из них не пострадал.

В пресс-службе «Мосгаза» заявили, что причиной взрыва была не утечка газа: сотрудники компании проверили помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания и утечек не обнаружили. Позже заявили, что причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета» — по предварительным данным, речь шла о гранате.

Ранее следователи назвали причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле.