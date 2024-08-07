Сиделка переписала на себя квартиру 100-летнего ветерана

В Красноярском крае 100-летняя жительница города Назарово переписала на соцработника двухкомнатную квартиру. Родственница пенсионерки заявила о факте мошенничества, после чего полиция провела проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что с 2013 года за ветераном труда, труженицей тыла ухаживала сиделка. Через несколько лет женщины договорились, что соцработник будет постоянно проживать с подопечной, так как последняя нуждалась в постоянном уходе. В 2021 году пенсионерка нотариально оформила отчуждение собственности в пользу сиделки. В 2024 году родственники пожилой женщины узнали об этом и обратились в полицию.

Пожилая сибирячка не отрицает, что договорилась с сиделкой, что за уход оформит на нее недвижимость, однако пенсионерка думала, что договор еще не вступил в законную силу.

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