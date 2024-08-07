В Курске рассказали о продолжительности работы пункта сдачи крови

Мобильный пункт сдачи крови на Красной площади Курска будет работать до тех пор, пока будут приходить люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача областного клинического центра крови Юлию Алексееву.

«Сегодня мы будем работать, пока люди есть, всех желающих примем», — сказала Алексеева.

Она отметила, что медики будут следить за состоянием самих доноров, которые испытывают напряжение и усталость.

Утром 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей региона сдать кровь в областном клиническом центре переливания и на мобильной станции для пополнения запасов донорской крови. По его словам, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора региона, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее выросло количество пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область.