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Более 60 человек задержали на дорогах новых регионов из-за нарушений

Росгвардейцы за неделю задержали более 60 нарушителей на дорогах новых регионов

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Pavel Golovkin/AP

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии задержали более 60 нарушителей на контрольно-пропускных пунктах на трассах в новых регионах страны. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ведомства неоднократно предотвращали попытки провоза оружия, боеприпасов и запрещенных веществ через КПП, расположенные в Запорожской и Херсонской областях. Также росгвардейцы останавливали пьяных и лишенных прав водителей.

«Только за прошедшую неделю на территории двух регионов досмотрено более 1000 машин и проверено свыше 2200 граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Росгвардии работают в Донецкой и Луганской народных республиках. Одна из их задач — обеспечение безопасности альтернативного маршрута в Крым.

До этого в Росгвардии сообщили, что силы специального назначения ведомства в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Арестованных уже передали сотрудникам МВД РФ и ФСБ.

Ранее росгвардейцы нашли крупный схрон боеприпасов ВСУ.

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