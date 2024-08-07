Россиянам назвали главные свадебные антитренды

Голуби, выкуп, каравай и похищение невесты можно внести в список свадебных антитрендов. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт в организации праздников, основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина.

«Традиционные свадебные шаблоны уходят в прошлое, уступая место новому тренду — свадьбам, отражающим индивидуальность молодоженов. <...> Вместо следования общепринятым стандартам, пары все чаще выбирают свой собственный сценарий с отказом от традиционных конкурсов и тостов в пользу простых, искренних моментов, наполненных смыслом и личными историями в кругу самых близких людей», — отметила эксперт.

По ее словам, на свадьбу не стоит заказывать лимузин, потому что он будет смотреться нелепо. Вместо этого она советует выбирать электромобили, ретро-кары, велопрогулку или полет на воздушном шаре. Помимо этого, она советует избегать классического «президиум» с традиционным оформлением для молодоженов, а также свести к минимуму живую флористику. Еще один антитренд — строгий дресс-код. Левитина отметила, что вместо традиционных платьев и костюмов можно предложить гостям возможность создать себе более комфортный и стильный образ в рамках концепции свадьбы.

Исследование Купер и компании онлайн-исследований «ОнИн», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что у каждой второй пары (52%) свадьба прошла в формате росписи и ужина, у 35% — росписи и банкета с большим числом приглашенных гостей, а 13% провели роспись без праздничного застолья. Последний вариант чаще остальных отметили молодожены от 25 до 34 лет.

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