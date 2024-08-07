В Брюсселе ограбили главу представительства Азербайджана при НАТО и его жену

В Брюсселе ограбили главу представительства Азербайджана при НАТО Джафара Гусейнзаде и его жену. Об этом сообщило издание Sudinfo.be.

По данным журналистов, злоумышленники ударили супругов пистолетами по головам и отобрали часы Rolex стоимостью €90 тыс.

До этого сообщалось, что заместителя министра спорта Южного Судана обокрали во время парижской Олимпиады. По данным СМИ, злоумышленники украли сумку, в которой были $35 тысяч, документы и драгоценности.

В целом в Париже произошла серия краж у участников летних Олимпийских игр — 2024. Так, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

Ранее аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024.