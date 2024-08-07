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В Британии задержали жену чиновника за призыв жечь отели с мигрантами

Independent: жену чиновника в Британии задержали за призыв вредить мигрантам

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли за призыв сжечь отели с размещенными в них мигрантами. Об этом пишет газета Independent.

Публикацию с призывом Конноли сделала в соцсети X после нападения на детей в Саутпорте. В сети распространялся слух, что за преступлением стоит проситель убежища. Позднее стало известно, что нападавшим был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды.

Согласно материалу Independent, жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти. Уточняется, что публикация была сделана сразу после трагедии, однако вскоре Конноли удалила пост и извинилась. По данным газеты, сейчас женщина находится под стражей.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения на троих детей. Более 50 правоохранителей пострадали.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Задержаны более сотни человек. Вечером 4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, были размещены мигранты-просители убежища. Был ранен еще 51 полицейский.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.

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