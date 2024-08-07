Названа дата рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Камикадзе Ди

Тверской суд Москвы 15 августа начнет рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом), известного в сети как Камикадзе Ди, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) будет слушаться без присутствия в суде обвиняемого, который находится за пределами РФ. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

Известно, что обвиняемый публикует политические новости на своем YouTube-канале. В феврале прошлого года видеохостинг заблокировал его блог, однако он завел новый.

Блогер переехал в Чехию в апреле 2017 года. Камикадзе Ди известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и борьбой с накруткой дизлайков на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. В начале мая 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению, предусмотренному частью 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса — за распространение фейков о российской армии.

Ранее в Москве стримершу осудили на пять с половиной лет за фейки об армии.