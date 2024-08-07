Дом в Нижнем Тагиле могут полностью снести после взрыва газа

Частично обрушившийся из-за взрыва бытового газа дом в Нижнем Тагиле могут полностью снести. Об этом сообщает 4 канал.

Сейчас квартиры в доме остаются без газа, воды и электричества, подключать ресурсы небезопасно. По словам журналистов, к вечеру 7 августа властями Свердловской области будет принято окончательное решение по дальнейшей судьбе здания.

Вице-губернатор области Олег Чемезов заявил, что всем жителям дома будет предложено жилье. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение разработать механизм помощи людям в приобретении утраченной мебели и бытовой техники.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Обвинения были предъявлены сотрудникам газовой службы.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва в доме в Нижнем Тагиле.