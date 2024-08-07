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Стало известно, сколько россиян рассчитывают на свои сбережения на пенсии

SuperJob: 18% россиян рассчитывают на свои сбережения на пенсии

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Только 18% россиян рассчитывают на то, что их сбережения могут быть основным источником дохода на пенсии. Это следует из исследования сервиса SuperJob, с которым ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Еще 25% опрошенных рассматривают основным источником дохода на этом этапе государственные выплаты, 24% — зарплату. 4% надеются на средства, которые были вложены в негосударственные пенсионные фонды. При этом на помощь детей рассчитывают только 1 из 100 респондентов.

Согласно исследованию, только для 13% опрошенных старше 45 лет допускают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения. Среди россиян в возрасте до 34 лет таких в два раза больше. Помимо этого, на пенсионные выплаты опрошенные старше 45 лет рассчитывают вдвое чаще россиян до 34 лет.

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская до 
этого говорила, что средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 руб., у работающих пенсионеров она составляет 17 484 руб., а у неработающих находится на уровне 21 751 руб.

Ранее сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии.

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