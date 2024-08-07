Сотрудникам газовой службы предъявили обвинения после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Сотрудникам газовой службы предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества по делу о частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, из-за ненадлежащего техобслуживания оборудования в жилом доме на улице Сибирской скопилась газовоздушная смесь. В итоге произошел взрыв, который привел к обрушению части дома.

Трагедия произошла около полудня 1 августа 2024 года. Обрушились два подъезда, 25 квартир оказались полностью разрушены или повреждены.

Спасти не удалось 10 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в МЧС РФ. Спасли из-под завалов 15 пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних. По данным министерства здравоохранения России, в настоящее время восемь человек остаются в больницах, из них трое — дети. Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое.

После трагедии в «ГАЗЭКС» рассказали о задержании троих своих работников. Их подозревают в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: они проводили последнюю проверку оборудования в доме и проглядели неисправность.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.