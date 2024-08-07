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Юрист в Международный день холостяка рассказал, как брак помогает сэкономить деньги

Юрист Иванов: брак помогает супругам сэкономить деньги

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Shutterstock

При покупке жилья в браке супруги могут вернуть часть потраченных денег с помощью налогового вычета и сэкономить. Об этом в Международный день холостяка РИАМО рассказал юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

Помимо этого, муж и жена освобождаются от уплаты налогов при дарении друг другу недвижимости. Во время декретного отпуска супруги мужчина может претендовать на отпуск по уходу за ней, продолжил эксперт. В случае, если один из супругов заболеет, второго нельзя будет заставить работать сверхурочно, в ночь или в выходные и праздничные дни.

«Наконец, для самого оформления брака вы можете взять пять дней отпуска, правда, без сохранения зарплаты. По договоренности с работодателем этот срок может быть увеличен», — заключил Иванов.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам. Также 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будут стремиться сохранить брак любыми способами.

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