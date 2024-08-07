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Жалобу генерала Попова на домашний арест отклонили

Военный суд в Москве оставил генерала Попова под домашним арестом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу генерал-майора армии Ивана Попова на решение поместить его под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«Оставить жалобу без удовлетворения», — сказал судья.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд перевел генерала под домашний арест. Защита Попова заявила, что согласна с изменением меры пресечения, однако считает несправедливым продление срока домашнего ареста.

Бывшего командующего 58-й армией Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Предварительный ущерб составляет 100 млн рублей. В июле председатель СК Александр Бастрыкин сообщал о завершении следственных действий по делу генерала.

Ранее в Кремле заявили о работе по борьбе с коррупцией в Минобороны.

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