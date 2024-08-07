Чиновнице из Хабаровского края дали срок за поддельный диплом

В Хабаровском крае наказали 47-летнюю муниципальную служащую, работавшую по поддельному диплому. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как доказала сторона обвинения, женщина представила в отдел кадров недействительный диплом о высшем образовании, когда устраивалась на должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации в поселке Ванино.

В итоге местную жительницу осудили за использование заведомо поддельного официального документа и назначили ей наказание в виде семи месяцев ограничения свободы.

До этого учитель русского языка из Дагестана почти 40 лет преподавала по поддельному диплому.

Ранее в Якутии мужчина 16 лет служил в МВД по диплому, который ему подарила жена.