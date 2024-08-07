В Петербурге восьмиклассница выпала из окна квартиры и упала на крышу гаража

В Красносельском районе Петербурга девочка-подросток выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Котова. 13-летняя школьница упала с большой высоты и приземлилась на крышу гаража под окнами дома. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии со множественными травмами.

По предварительной информации, девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка попала в реанимацию после падения из окна. Второклассницу нашли под окнами многоэтажки, по предварительной информации, школьница хотела сделать красивый снимок ночного города для подруги, не удержалась на подоконнике и упала с высоты. Известно, что ребенок воспитывается в благополучной семье, на учете в органах ПДН не состоит.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик потянулся за игрушкой и выпал из окна.