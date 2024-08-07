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В Волгоградской области 11 человек попали в больницу после ДТП

В Волгоградской области 11 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

В Волгоградской области 11 человек госпитализировали после столкновения пассажирского автобуса с большегрузом, детей среди них нет. Об этом ТАСС сообщили в Михайловской центральной районной больнице.

Уточняется, что изначально в больницу были доставлены 15 человек, в том числе трое детей — 8, 12 и 14 лет.

«Все амбулаторные и один взрослый амбулаторный. 11 человек госпитализированы», — проинформировали в больнице.

Кроме того, там агентству сообщили, что водители и автобуса, и большегруза находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Утром 7 августа в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что направлявшийся из Астрахани в Москву пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

По предварительной информации ведомства, все произошло в 4:16 на 783-м км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Грузовик Iveco столкнулся с автобусом Yutong. За медицинской помощью обратились 16 человек.

Ранее на Кубани машина столкнулась с грузовиком и микроавтобусом, более 10 человек пострадали.

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