Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — написал чиновник.

Режим воздушной атаки в регионе был объявлен в 5:54. Он сохранялся почти четыре часа.

Главное управление МЧС России по региону объявляло о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области и красного уровня атаки беспилотников для Липецка и Липецкого муниципального округа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.