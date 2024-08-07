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Россиянин выпил и едва не отрубил ухо обидчику топором

Пьяный житель Новосибирска ударил мужчину топором и едва не отрубил ему ухо

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Моя Первомайка/VK

В Новосибирске мужчина едва не лишился уха из-за уличного конфликта. Об этом сообщается в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел накануне вечером у алкомаркета на улице Александра Ерёмина. Двое пьяных местных жителей повздорили, а затем один из них вернулся домой, чтобы взять топор.

Вооружившись, новосибирец вновь появился на улице и напал на обидчика. По словам свидетелей, злоумышленник повредил оппоненту ухо. На место прибыли медики и росгвардейцы. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего передали полиции.

В УМВД по региону информацию о задержании хулигана пока не подтверждали.

Ранее россиянин напал с топором на подростков, забросивших на территорию частного дома мяч.

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