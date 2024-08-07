В Чувашии мать истязала двух малолетних дочерей

СК Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, которая почти месяц истязала двух малолетних дочерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, жительница города Алатырь почти месяц издевалась над собственными детьми. Россиянка избивала дочерей двух и трех лет. После того, как о происходящем в семье стало известно, девочек из семьи изъяли и передали отцу.

В отношении их матери было возбуждено уголовное дело, установлено, что семья ранее на учете в органах системы профилактики не состояла. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Волгограде мать подозревают в истязании младенца и трехлетнего ребенка. Женщина часто оставляла их без присмотра, не кормила должным образом, дети проживали в антисанитарных условиях, у них отсутствовала одежда по сезону, спальные места, детское питание. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее россиянку, напоившую сына чистящим средством, отправили в СИЗО.