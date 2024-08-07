В Сургуте подростки залили автомобили монтажной пеной

В Сургуте устанавливают личности хулиганов, которые устроили погром во дворе дома и залили монтажной пеной автомобили. Об этом сообщает портал «Муксун.фм».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Захарова, группа подростков решила повеселиться, дети играли с монтажной пеной и залили ею несколько припаркованных автомобилей.

Меньше всех повезло владельцу УАЗа — салон его машины оказался полностью залит пеной. Повреждения получили три автомобиля, местные жители уже нашли свидетелей и теперь устанавливают личности хулиганов. Обратились ли потерпевшие в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Башкирии пенсионерка разгромила восемь машин. 88-летняя местная жительница клюкой разгромила несколько припаркованных автомобилей. Происходящее сняли на видео очевидцы, они пытались остановить разъяренную пожилую женщину, но им это не удалось. Пенсионерка уничтожала одну машину за другой, при этом используя нецензурную лексику. Женщина успела нанести повреждения почти десятку машин, владельцы подсчитывают ущерб. Обстоятельства произошедшего устанавливают в республиканском МВД.

Ранее в Перми полуголый мужчина запрыгнул на машину и избил ее владелицу.