Все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ

Все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 7 августа сдать кровь можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет функционировать на Красной площади областного центра.

Смирнов призвал жителей Курской области не оставаться равнодушными.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

Минобороны РФ заявляло, что с 8:00 по московскому времени до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск на границе в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Для отражения атаки были задействованы пограничные войска и подразделения ФСБ РФ.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.