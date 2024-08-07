Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ

Смирнов: экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. С 10:00 7 августа сдать кровь можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет функционировать на Красной площади областного центра.

Смирнов призвал жителей Курской области не оставаться равнодушными.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

Минобороны РФ заявляло, что с 8:00 по московскому времени до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск на границе в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Для отражения атаки были задействованы пограничные войска и подразделения ФСБ РФ.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами