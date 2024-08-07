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Рейс из Владивостока совершил аварийную посадку в аэропорту вылета

Летевший в Петропавловск-Камчатский самолет аварийно сел во Владивостоке

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский авиакомпании «Уральские авиалинии», по техническим причинам осуществило возврат в аэропорт вылета», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на борту находились 162 пассажира. Аварийная посадка прошла успешно. В настоящее время проводится расследование причин инцидента.

Также отмечается, что Приморская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Недавно в США пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки. В середине июня рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк совершил вынужденную посадку в Финиксе. По словам одного из путешественников, это произошло из-за вшей, замеченных на голове одной из пассажирок. Соседки женщины якобы увидели насекомых в ее волосах и сообщили об этом стюардессе. Затем пилоты решили изменить курс и прервать полет.

Ранее другой самолет совершил экстренную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.

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