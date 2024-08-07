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В США ученого с китайскими корнями признали виновным в шпионаже

Ученого китайского происхождения в США признали виновным в шпионаже для Пекина

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Евгений Биятов/РИА Новости

В США ученого, гражданина Америки из Нью-Йорка китайского происхождения, признали виновным в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство юстиции США.

Американские власти утверждают, что он на протяжении многих лет, скрываясь под прикрытием оппозиционного деятеля, собирал данные о противниках Пекина.

75-летний натурализованный американец и писатель Шуцзюнь Ван, который был одним из основателей продемократической организации в Куинсе, Нью-Йорк, выступающей против текущего коммунистического режима в Китае, был осужден по всем четырем пунктам обвинения.

Ему инкриминировали действия и сговор с целью работы в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурора США, преступное использование идентификационных данных и дачу ложных показаний правоохранительным органам.

По данным минюста, Ван начал действовать в интересах Пекина как минимум с 2006 года, собирая информацию об активистах, выступающих за независимость Тайваня и автономию Гонконга. Он фиксировал собранные данные в электронных «дневниках». В течение последних лет его неоднократно допрашивали представители властей США, и он утверждал, что не имел контактов с китайским правительством.

Теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения, приговор будет вынесен 9 января 2025 года.

Ранее военного Британии заподозрили в краже данных с ядерной подлодки.

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