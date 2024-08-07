На территории Липецка и Липецкого округа объявлено об угрозе атаки БПЛА

В Липецке объявлено об угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Угроза распространяется на город Липецк и Липецкий муниципальный округ. На территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности.

Губернатор призвал население соблюдать осторожность и до отмены сигнала «Угроза атаки БПЛА» находиться в безопасных местах.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по региону объявило о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области и красного уровня атаки беспилотников для Липецка и Липецкого муниципального округа.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки 16 раз атаковали мирные районы Донецкой народной республики.

7 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе за ночь сбили два украинских дрона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Курской области.