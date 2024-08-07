В Госдуме хотят запретить артистам выходить на сцену пьяными

Российским артистам нужно запретить выходить на сцену в нетрезвом виде. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») в разговоре с РИА Новости.

«Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сказал он.

Он также предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену.

Хамзаев отметил, что необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

4 августа после сорвавшихся концертов суд запретил певцу Сергею Шнурову употреблять алкоголь и курить перед концертом.

До этого в райдере концерта Глеба Самойлова в Красноярске нашли литры пива и виски.

Ранее назван один из самых пьющих регионов России.