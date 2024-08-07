На юге России и Урале ожидаются грозы с порывами до 25 м/с

На юге РФ ожидаются сильные дожди и порывы ветра скоростью от 15 до 25 м/с. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Росгидрометцентра России Романа Вильфанда.

Непогода будет длиться два дня — 7 и 8 августа.

Сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае, Крыму, а также во всем Северо-Кавказском федеральном округе, кроме Дагестана, где, помимо дождей и сильного ветра, ожидается град, в Челябинской, Свердловской областях и Тюменской областях на Урале, а также в Приморье.

До этого в Приморье свыше 20 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за ливней. За день там выпадает около 100 мм осадков.

Все отрезанные населенные пункты обеспечены топливом, продуктами первой необходимости и медикаментами. Сильные дожди идут в регионе уже две недели, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее из которых было на пятницу и субботу.

В Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за затоплений участков и домов. Также режим ЧС из-за подтопления посевов введен в 14 районах края.

Ранее губернатор Приморья Кожемяко назвал нормой затопленные деревни в регионе.