В ряде регионов России ожидается повышение уровня воды в реках

Дождевые паводки в пяти регионах России могут вызвать подтопления жилых и нежилых зданий в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Приморском крае на реках Малиновка, Уссури и Большая Уссурка прогнозируется превышение отметки опасного явления, оно сохранится в ближайшие дни. Происходит подтопление дорог, жилых и нежилых построек», — отметил он.

Вильфанд также указал на ухудшение ситуации на юге страны, в частности, в Сочи и на федеральной территории Сириус, где наблюдаются сильные дожди и вода в горных реках может выйти из берегов.

Кроме того, в Бурятии и Забайкалье ожидаются подтопления из-за переувлажнения почвы в результате обильных осадков. На реке Онон ситуация наиболее критическая.

Накануне в населенных пунктах Забайкалья ввели режим ЧС. В Агинском районе и Петровск-Забайкальском округе Забайкальского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. В правительстве Забайкалья также напомнили, что в реке Баляга в Петровск-Забайкальском округе резко поднялся уровень воды. Из-за этого было подтоплено 48 приусадебных участков и 21 дом. При этом в поселке Орловском прошел сильный ливень. В результате непогоды подтопленным оказался 21 дом.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.