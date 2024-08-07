Канада эвакуирует семьи своих дипломатов из Израиля в Иорданию

Посольство Канады в Тель-Авиве уведомило министерство иностранных дел Израиля о том, что 7 августа семьи канадских дипломатов покинут страну и направятся в Иорданию. Как сообщает портал Ynet, такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и возможной угрозой атаки со стороны Ирана.

Накануне лидер шиитского вооруженного движения Хасан Насрулла заявил, что необходимости в прямой помощи Ирана и Сирии против Израиля нет, хотя эти страны помогают палестинцам сопротивляться еврейскому государству.

Лидер «Хезболлы» добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитской организации против внешнего врага.

До этого представители Ирана запросили у России современные системы противовоздушной обороны С-400 в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».