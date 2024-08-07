Почти половина россиян сильно переедает во время стресса

Более трети — 38% — россиян могут назвать себя тревожными людьми. При этом почти треть опрошенных (30%) испытывают стресс ежедневно. На вопрос о том, как стресс влияет на жизнь россиян, 36% людей ответили, что пытаются отвлечься, заедая стресс. 23% опрошенных начинают прокрастинировать, 15% — разбрасывают вещи и злятся. Это показало исследование «Много лосося», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом, заедая стресс, более 40% россиян предпочитают что-то сладкое (шоколад, пирожные, мороженое), обычную еду, например, кашу во время стресса начинают есть более активно 31% опрошенных.

42% людей сильно переедают, когда испытывают тревожность. 38% едва сдерживают себя перед тем, чтобы не съесть весь холодильник во время стресса. По частотности приемом пищи во время стресса 34% россиян начинают есть чаще, но не критично, в то время как 18% опрошенных едят каждый час. 20% людей, напротив, вообще не могут есть, когда тревожатся.

Интересно, что предпочтительный способ получения еды при тревожности — доставка (44%). Самой востребованной едой для доставки во время стресса стала пицца (41%) и суши (33%). При этом пятая часть россиян готовит самостоятельно, чтобы отвлечься и успокоиться. 23% опрошенных берут то, что есть в холодильнике.

Примечательно, что наибольший процент респондентов восстанавливается после тревожности тоже при помощи еды — 31% россиян идут с друзьями в кафе или бар с целью окончательно успокоиться. В то время как 27% людей остаются дома, чтобы побыть в одиночестве, 26% — много читают и смотрят фильмы, а 16% занимаются физической активностью.

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