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Оренбуржец из ревности залез в квартиру возлюбленной и ударил ее ножом в шею

В Оренбурге ревнивого мужчину задержали после нападения на любимую с ножом

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Shutterstock

Жителя Оренбурга подозревают в нападении на 51-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, между парой произошел конфликт на почве ревности. Это привело к тому, что ранее судимый мужчина залез в квартиру к 51-летней женщине и ударил несколько раз ножом в шею.

«Сотрудниками полиции задержанный передан в следственные органы», – поделились в ведомстве.

По данным СК РФ, мужчина нашел нож в квартире, травмы женщине он нанес не только в шею, но и в другие части туловища. Спасти россиянку не удалось.

При этом подозреваемый попытался скрыть следы преступления и сбежал с места. Правоохранители оперативно нашли его, изъяли нож и нашли другие доказательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следователи настаивают на заключении фигуранта под стражу.

На данный момент проводятся все необходимые экспертизы, проводятся другие следственные мероприятия.

Ранее в Москве агрессивная женщина бросилась с ножом на сотрудников магазина и попала на видео.

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