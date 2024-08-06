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В Туве подросток угнал машину сестры и сбил трехлетнего ребенка, мальчик в больнице

МВД: в Туве школьница без прав наехала на трехлетнего мальчика

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МВД по Республике Тыва/VK

В Туве поездка с подругой в машине закончилась проверкой правоохранительных органов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Ак-Дуруг. Полицейские установили, что 15-летняя школьница вместе со знакомой нашла в шкафу ключи от машины 33-летней сестры и, несмотря на то, что не умела водить, отправилась в поездку по населенному пункту.

Во время прогулки на одну из улиц внезапно выбежал трехлетний мальчик. Девушка не успела затормозить и наехала на ребенка. В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в хирургическое отделение местной больницы с различными травмами.

На данный момент в полиции проводят проверку. В отношении родителей составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В МВД напомнили о том, что не стоит разрешать детям садиться за руль независимо от того, есть у них водительский опыт или нет.

Ранее в Башкирии работник автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить за запчастями.

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