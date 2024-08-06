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В Крыму восстановили движение поездов между Джанкоем и Симферополем

Крючков: на перегоне Джанкой — Симферополь восстановили движение поездов

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Shutterstock/JetKat

Движение поездов на участке железной дороги ДжанкойСимферополь в Республике Крым восстановили спустя почти четыре часа после введения ограничений. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь», — написал чиновник, сославшись на местное министерство транспорта.

Также, по его словам, власти сняли ограничения на движение транспортных средств по участку автомобильной дороги Симферополь — Армянск.

6 августа в 17:38 мск Крючков заявил о приостановке движения на железнодорожном перегоне Симферополь — Джанкой. Советник главы региона уточнил, что ограничения будут действовать в течение двух часов. При этом их введение чиновник связал с «техническими причинами».

Однако по прошествии указанного времени власти Крыма продлили действие ограничений на железной дороге до 22:00 (совпадает с мск). Более того, на территории республики приостановили автомобильное сообщение на участке дороги Симферополь — Армянск.

Ранее в Саратовской области поезд врезался в легковой автомобиль.

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