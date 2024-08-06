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Власти продлили ограничение железнодорожного движения на перегоне Симферополь — Джанкой

Ограничение железнодорожного движения на перегоне Симферополь — Джанкой продлили

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Shutterstock/Malbert

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что ограничения железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой и автомобильного сообщения на участке автодороги Симферополь — Армянск продлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Крючкова.

Он подчеркнул, что ограничение будет действовать ориентировочно до 22:00.

До этого стало известно, что в Крыму на участке Симферополь — Джанкой временно приостановлено движение двух поездов сообщением между Москвой и Симферополем.

Причиной остановки назван «поступивший сигнал от владельца транспортной инфраструктуры». Иные подробности не приводятся.

31 июля сообщалось, что в Москве осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. Украинца завербовали сотрудники СБУ в польском городе Быдгощ, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

Ранее стала известна причина столкновения поезда Уренгой – Москва с грузовиком в Пермском крае.

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