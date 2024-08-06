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Женщина попыталась сделать селфи у водопада в Индии и упала в ущелье

В Индии женщина упала в ущелье, пытаясь сделать селфи у водопада

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Depositphotos

В Индии женщина во время фотографирования у водопада упала в ущелье. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, инцидент произошел, когда приехавшая в штат Махараштра группа друзей решила посетить водопад Тхосегар. Проход к нему оказался закрыт из-за дождей и тогда компания решила подняться в обход главного маршрута.

В какой-то момент 29-летняя женщина встала на край ущелья, чтобы сделать селфи на фоне водопада. В процессе фотографирования она поскользнулась и упала с обрыва высотой около 30 метров в ущелье.

Друзья пострадавшей сразу же обратились в службу спасения. Прибывшие сотрудники экстренных служб эвакуировали женщину и доставили ее в медицинское учреждение. Сообщается, что она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.

Ранее мужчина сорвался со скалы из-за селфи девушки у водопада.

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