В российском регионе накрыли нелегальный притон с азартными играми

В Тыве правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного клуба. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, подпольный притон с азартными играми располагался в городе Кызыле в нежилом строении на улице Калинина. Когда на место прибыли правоохранительные органы, в заведении находились 14 посетителей и 22-летняя сотрудница незаконного клуба — девушка занималась приемом денег от клиентов и внесением их на счета игровых автоматов. Она пояснила, что устроилась на работу в незаконное предприятие через знакомых.

Во время обысков полицейские нашли и изъяли 16 системных блоков и столько же мониторов, а также клавиатуру и незаконную выручку клуба в размере 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, организаторов нелегального клуба устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее тюменец организовал подпольный покерный клуб и попался полиции.