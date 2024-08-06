В Крыму остановлены два поезда сообщением между Москвой и Симферополем

В Крыму на участке Симферополь — Джанкой временно приостановлено движение двух поездов сообщением между Москвой и Симферополем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила железнодорожная компания «Гранд сервис экспресс».

В сообщении отмечается, что возле станции Остряково остановлен поезд № 27/28, отправившийся из Симферополя. А около станции Краснопартизанская — поезд № 175/176 отправлением из Москвы.

Причиной остановки назван «поступивший сигнал от владельца транспортной инфраструктуры». Иные подробности не приводятся.

«Как только движение будет разрешено, поезда начнут движение. Мы постараемся нагнать отставание от графика в пути», — говорится в сообщении компании.

31 июля сообщалось, что в Москве осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. Украинца завербовали сотрудники СБУ в польском городе Быдгощ, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

Ранее стала известна причина столкновения поезда Уренгой – Москва с грузовиком в Пермском крае.