Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Приморья Кожемяко назвал нормой затопленные деревни в регионе

Губернатор Кожемяко: тонет все Приморье, некоторые территории полностью отрезаны

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил жителям населенного пункта Марково, что затопленные деревни в регионе — это норма. Слова главы региона приводит Telegram-канал Amur Mash.

«Есть ситуации по краю гораздо худшие, где села отрезаны», — заявил губернатор.

Кожемяко добавил, что «тонет все Приморье», отметив, что затопленные деревни — это норма. В пример он привел ситуацию в КНДР. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в Приморье действуют агентства, которые занимаются проблемой затопления территорий. По словам главы региона, в случае если вода пойдет на населенный пункт, туда прибудет техника.

По данным Amur Mash, в ответ на это жители Марково утверждают, что улицы стоят в воде, топлива нет, как и помощи от властей, тогда как члены специальных комиссий, которые приезжают регулярно, якобы «лишь разводят руками». Губернатор пообещал ущерб возместить и решить проблемы с продуктами и горючим.

До этого сообщалось, что в Дальнереченске Приморского края произошел прорыв дамбы. Инцидент произошел в микрорайоне Мясокомбината, в настоящее время поток воды слабый. На место происшествия выехали спасатели, которые занимаются устранением последствий.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна может попросить у России помощи в ликвидации последствий наводнений.

Ранее в Приморье уплыл мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами