Губернатор Приморья Кожемяко назвал нормой затопленные деревни в регионе

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил жителям населенного пункта Марково, что затопленные деревни в регионе — это норма. Слова главы региона приводит Telegram-канал Amur Mash.

«Есть ситуации по краю гораздо худшие, где села отрезаны», — заявил губернатор.

Кожемяко добавил, что «тонет все Приморье», отметив, что затопленные деревни — это норма. В пример он привел ситуацию в КНДР. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в Приморье действуют агентства, которые занимаются проблемой затопления территорий. По словам главы региона, в случае если вода пойдет на населенный пункт, туда прибудет техника.

По данным Amur Mash, в ответ на это жители Марково утверждают, что улицы стоят в воде, топлива нет, как и помощи от властей, тогда как члены специальных комиссий, которые приезжают регулярно, якобы «лишь разводят руками». Губернатор пообещал ущерб возместить и решить проблемы с продуктами и горючим.

До этого сообщалось, что в Дальнереченске Приморского края произошел прорыв дамбы. Инцидент произошел в микрорайоне Мясокомбината, в настоящее время поток воды слабый. На место происшествия выехали спасатели, которые занимаются устранением последствий.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна может попросить у России помощи в ликвидации последствий наводнений.

Ранее в Приморье уплыл мост.