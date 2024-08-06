Офис украинского президента Владимира Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему помогают западные союзники. Об этом в беседе со «Взглядом» заявил сенатор Константин Долгов.

Таким образом сенатор прокомментировал попытку покушения спецслужб Украины на российских политиков в День Военно-морского флота (ВМФ).

«Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков, забывая о том, что Россия тоже способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», — заявил Долгов.

По словам сенатора, в России руководствуются другими принципами, не забывая о «границах дозволенного». Долгов также обратился к странам Запада, предупредив, что из-за поддержки Киева в подобных провокациях они находятся «в шаге от возможного конфликта» с Россией.

До этого сообщалось, что в этом году военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ в Петербурге, прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. По данным «Фонтанки», российская разведка доложила информацию о готовящейся провокации на мероприятии, в Минобороны к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать.

Ранее в МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка.