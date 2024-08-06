Пермский разбойник ударил мужчину ножом в голову, вымогая деньги в подъезде

В Пермском крае разбойник ударил мужчину ножом в голову ради вымогательства денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел в Краснокамске. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке возле дома и к нему подошли двое незнакомцев. После беседы с неизвестными он направился в подъезд, однако молодые люди последовали за ним. Уже в подъезде они начали требовать у россиянина деньги, угрожая ножом, а затем один из злоумышленников ударил его по голове. После произошедшего нападавшие скрылись.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что один из нападавших выкинул нож на улице, а затем решил покинуть Краснокамск, осознав, что совершил преступление. Скрыться от правоохранителей у него не получилось — неоднократно судимого за имущественные преступления молодого человека задержали.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили под стражу, его сообщника разыскивают.

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