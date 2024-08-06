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Россиянам объяснили, почему быть хорошим сантехником выгоднее, чем айтишником

IT-эксперт Ермаков: быть хорошим сантехником выгоднее, чем айтишником

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сварщики оказались в списке работников с самыми высокими зарплатами в России наряду с IT-специалистами, потому что труд хороших сотрудников должен хорошо оплачиваться. Об этом RuNews24.ru рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя исследование сервиса Headhunter.

По его словам, во многих странах мира разрыв между зарплатами айтишников и специалистов ручного труда не такой большой, поэтому это общая ситуация.

«Безусловно, элита в айти получает значительно превышающий этот уровень доход, но это очень малое количество специалистов, и они действительно элита. Остальные получают зачастую меньше хорошего сантехника. Поэтому перспективы у IT-специалиста, конечно, выше, но только у тех, кто очень хорошо учился, как Павел Дуров», — добавил Ермаков.

Исследование сервиса Headhunter до этого показало, что в России самые высокие заработные платы получают дата-сайентисты, руководители группы разработки, DevOps-инженеры и сварщики. Сегодня в стране дата-сайентистам предлагают 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по РФ. Руководителям группы разработки предлагают 236,6 тысячи рублей, DevOps-инженерам — 234,1 тысячи рублей, сварщикам — 215,7 тысячи рублей, коммерческим директорам — 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тысяч рублей.

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