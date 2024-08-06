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Воронежцев обвиняют в краже металла с движущегося поезда

Семеро жителей Воронежской области обвиняются в краже 4,6 тонны металла

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Следствие Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте провело расследование уголовного дела по обвинению семерых жителей города Поворино Воронежской области в попытке кражи металла. Об этом сообщает сайт МВД Медиа.

В ходе расследования было установлено, что группа лиц по предварительному сговору решила украсть черный металл из грузового поезда. Злоумышленники подошли к движущемуся составу, на ходу по боковой лестнице забрались внутрь полувагона. Затем обвиняемые стали руками накладывать фрагменты металлолома на борт, после чего сбрасывали их на насыпь железнодорожного пути.

В момент, когда похищенный металл пытались переместить с насыпи железнодорожного полотна в откос к дороге, где их поджидал грузовой автомобиль, их задержали сотрудники линейного отдела полиции. Общий вес похищенного лома составил более 4,6 тонны.

По данным действиям завершено рассмотрение уголовное дело в рамках 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, оно с обвинительным заключением направлено в Поворинский районный суд Воронежской области, где его рассмотрят.

Ранее в Белгородской области три кладовщика похитили 10 тонн цветного металла.

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