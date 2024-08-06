В населенных пунктах Забайкалья ввели режим ЧС

В Агинском районе и Петровск-Забайкальском округе Забайкальского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен вице-премьер — глава Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов», — говорится в сообщении.

В правительстве Забайкалья напомнили, что в реке Баляга в Петровск-Забайкальском округе резко поднялся уровень воды. Из-за этого было подтоплено 48 приусадебных участков и 21 дом. При этом в поселке Орловском прошелся сильный ливень. В результате непогоды подтопленным оказался 21 дом.

До этого губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что всем жителям региона, пострадавшим от паводковых явлений, выплатят компенсацию в размере 15 тыс. рублей. По его словам, сейчас первоочередной задачей для властей является восстановление дорог и освещения.

Ранее жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения.