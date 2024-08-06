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Россиянам назвали главные симптомы передозировки кофеином

ОСН: при передозировке кофеином затрудняется дыхание и болит грудная клетка

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Depositphotos

Если за раз выпить слишком много кофе, то это может привести к передозировке и негативным последствиям для здоровья. Вместо бодрости в этом случае человек ощущает усталость и сонливость, а также начинает с трудом дышать, выяснила Общественная Служба Новостей.

Среди других ярких признаков переизбытка кофеина – боль в грудной клетке, тошнота, учащенное, нерегулярное сердцебиение и судороги. Столкнуться с такими симптомами можно, если выпить более, чем 400 мг кофе в день, то есть более четырех чашек.

При передозировке кофеином рекомендуется выпить как можно больше чистой воды и устроить себе легкую тренировку, если самочувствие не совсем плохое. Это позволить ускорить метаболизм и вывести из организма избыток кофеина. При головокружении и слабости эксперты рекомендуют просто прилечь.

Также специалисты советуют съесть продукты, богатые калием и магнием – эти микроэлементы вымывают из организма кофеин. К примеру, можно перекусить бананом.

Врачи подчеркивают, что передозировка кофе особенно опасна для людей, страдающих гипертонией, нарушением сердечного ритма, а также бессонницей и мочекаменной болезнью. Они советуют людям из группы риска обсудить с врачом возможность ограничения или полного исключения употребления кофе и энергетических напитков из рациона.

Ранее эксперты назвали три причины, почему после кофе кружится голова.

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