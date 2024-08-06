Мужчина на гидроцикле застрял на воде в Ленобласти, потребовалась помощь спасателей

В Ленобласти спасатели помогли мужчине на гидроцикле, который застрял на воде. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 5 августа в районе поселка Синявино. В аварийно-спасательный отряд города Шлиссельбурга поступила информация о мужчине на гидроцикле, который не может самостоятельно вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки плавательного средства.

Прибывшие на место спасатели помогли мужчине вернуться на сушу и доставили его в поселок Назия. Информации о состоянии гидроциклиста не поступало.

До этого в Дагестане пропал турист из Казахстана, катавшийся с семьей на сапбордах. После столкновения с надувным тюбингом вся компания из шести человек оказалась в воде. Спасатели вытащили из воды четырех пострадавших, еще один выбрался на берег сам. Все они были госпитализированы.

Ранее мужчина без спасательного жилета выпал из катамарана во время путешествия в Башкирии.