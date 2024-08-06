Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина на гидроцикле застрял на воде в Ленобласти, потребовалась помощь спасателей

В Ленобласти спасли гидроциклиста, застрявшего на воде

close
100%
Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленобласти спасатели помогли мужчине на гидроцикле, который застрял на воде. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 5 августа в районе поселка Синявино. В аварийно-спасательный отряд города Шлиссельбурга поступила информация о мужчине на гидроцикле, который не может самостоятельно вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки плавательного средства.

Прибывшие на место спасатели помогли мужчине вернуться на сушу и доставили его в поселок Назия. Информации о состоянии гидроциклиста не поступало.

До этого в Дагестане пропал турист из Казахстана, катавшийся с семьей на сапбордах. После столкновения с надувным тюбингом вся компания из шести человек оказалась в воде. Спасатели вытащили из воды четырех пострадавших, еще один выбрался на берег сам. Все они были госпитализированы.

Ранее мужчина без спасательного жилета выпал из катамарана во время путешествия в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами