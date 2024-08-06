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Директор вагона-ресторана украл у пассажира более двух миллионов рублей

В Челябинске будут судить директора вагона-ресторана, обокравшего пассажира

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Shutterstock/Vilgun

В Челябинске перед судом предстанет директор вагона-ресторана, который обокрал пассажира. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

По версии следствия, мужчина работал в поезде, который следует сообщением Приобье (ХМАО) – Екатеринбург, и случайно узнал ПИН-код от банковской карты одного из пассажиров. Он украл ее и снял со счета пострадавшего более 2 млн рублей.

Вскоре злоумышленника разоблачили и возбудили против него уголовное дело. Похищенные деньги вернулись их законному владельцу, а экс-директору теперь грозит реальный срок за кражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге проводник поезда может лишиться свободы из-за кражи 20 подстаканников.

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