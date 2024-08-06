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В Черкасской области Украины обвалился пешеходный подвесной мост

«Страна.ua»: на трассе Киев — Одесса на грузовик упал пешеходный подвесной мост

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Подвесной пешеходный мост обрушился в районе города Умань, расположенного в Черкасской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

Журналисты рассказали, что инцидент произошел на трассе Киев — Одесса. Один из пешеходных мостов, висящих над автомобильной дорогой, упал прямо на находившийся под ним грузовик.

«Водитель выжил», — говорится в материале.

Иная информация о произошедшем пока не поступала.

25 июля в поселке Лух, который находится в Ивановской области РФ, обвалился пешеходный мост. Переправа вела в деревню Бабино.

Как сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия», в результате ЧП пострадали пять человек. При этом двоим из них — подростку с сотрясением мозга и мужчине с подозрением на перелом — понадобилась госпитализация.

На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности. Представители ведомства подчеркнули, что мост уже некоторое время находился в ветхом и непригодном для эксплуатации состоянии. Тем не менее местные власти не приняли никаких мер, чтобы исправить ситуацию.

Ранее в республике Бурятия частично обрушился автомобильный мост.

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