«Ломка и побег от реальности»: психологи сравнили трудоголиков с алкоголиками

Трудоголизм во многом схож с алкоголизмом – зависимые от него люди также испытывают ломку и стремятся сбежать от реальности. Причиной такого состояния может быть и страх перед проблемами, и попытка спрятаться от них, объяснил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Трудоголик, по аналогии с алкоголиком, — это тот, кто без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно. То есть так же, как и алкоголики, когда не могут выпить, и у них начинается ломка», — подчеркнул специалист.

Трудоголики, по его словам, отнюдь не воодушевлены своим делом, однако без него они не могут почувствовать свою ценность, найти другое занятие. Большая ошибка таких людей – приравнивание отдыха к лени, подчеркнул психолог.

Причиной трудоголизма может быть психологический комплекс и желание добиться успеха как можно скорее или сбежать от проблем, отметил Хорс. Такие люди, по его словам, предпочитают не решать вопросы, а уйти с головой в работу, что также схоже с алкоголизмом.

Справиться с трудоголизмом можно за счет повышения интереса в жизни, нахождения себя в других сферах, считает психолог. Он призвал не определять свою личность через работу, а стараться найти гармонию между трудом и хобби.

До этого почти треть россиян назвали себя трудоголиками, причем многие заявили, что им это никак не мешает. Порядка 55% участников исследования признались, что пытаются справиться с трудоголизмом, заранее планируя свой отдых.

Ранее стало известно, что свыше половины российских работодателей поощряют трудоголизм.