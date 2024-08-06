Девочке не выдали документы, потому что ее назвали в честь персонажа «Игры Престолов»

В Англии шестилетней девочке не выдали документы, потому что мать назвала ее в честь персонажа из сериала «Игра Престолов», пишет LADBible.

Как рассказала женщина по имени Люси, она была очень удивлена, когда ее шестилетней дочери отказались выдавать паспорт. Мать хотела съездить с ней в Диснейленд в Париже. Отказ был обусловлен именем дошкольницы, которую назвали Кхалиси — в честь героини из «Игры Престолов».

«Я была совершенно опустошена, мы с таким нетерпением ждали нашего первого совместного отпуска», — жалуется женщина.

Позже Люси сообщили, что имя популярного персонажа уже было зарегистрировано в качестве торговой марки. Сама британка сообщила, что ей просто «нравилось это имя», и она не думала, что это может привести к серьезным проблемам в будущем.

«Я называю ее Кэлли для краткости, но она всегда представляется как Кхалиси Холлоуэй, Королева Драконов», — добавила мать.

Чиновники заявили, что не могут выдать паспорт девочке, пока киностудия, владеющая правами на Кхалиси, не даст соответствующее разрешение.

Позже с Люси связались сотрудники паспортного стола и сказали ей, что совершили ошибку. Оказалось, товарный знак распространяется только на товары и услуги, а не на имя человека, поэтому документы для дочери будут готовы.

«Я надеюсь, что паспорт скоро будет выдан, и мне обещали перезвонить через несколько дней, чтобы узнать, как продвигается процесс», — подытожила Люси.

Ранее британка сменила имя, назвав себя в честь любимой железнодорожной станции.