Залину Маршенкулову объявили в международный розыск

Московский городской суд объявил феминистку Залину Маршенкулову в международный розыск в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

«Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее фактического задержания, а в случае ее экстрадиции или депортации на адрес – с момента ее выдачи правоохранительным органам Российской Федерации», — говорится в документе.

17 апреля Маршенкулову объявили в федеральный розыск. В тот же день следователи провели обыск в ее квартире, которая располагается на юго-востоке столицы неподалеку от музея-заповедника Кусково.

В мае Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку. Стало известно, что ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Предположительно, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой в Telegram, в котором она критиковала военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

25 июня суд отклонил жалобу Маршенкуловой на заочный арест.

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