В России вдвое снизилось потребление алкоголя за последние 15 лет

За последние 15 лет в России вдвое снизилось потребление алкоголя – в 2009 году этот показатель составлял 18 литров на душу населения, а в 2022 – 8,62 литра. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Новая концепция сокращения потребления алкоголя до 2030 года констатирует, что есть результат. Больше чем в два раза снижение, это хороший результат. Работу надо продолжать», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

При этом он напомнил, что пока в России нет плана по реализации новой концепции, которую Минздрав утвердил еще в прошлом году. Разработать план должны были в течение полугода с этого момента, однако до сих пор его не представили, отметил Онищенко. Причиной он назвал тот факт, что утверждение плана – это непростая задача, которая сталкивается с противниками.

«Сопротивляется Минпромторг, потому что под ним вся продажа и производство алкогольной продукции… В ход идут все аргументы: рабочие места и прочее», — заявил врач, призвав никого не винить, но все же ускорить работу.

Напомним, Онищенко также подчеркивал, что продолжительность жизни россиян напрямую зависит от употребления алкоголя. Так, на Чукотке, которая является одним из самых пьющих регионов страны, этот показатель не превышает 66,56 года, в то время как в Дагестане составляет 79,87 года.

Наркологи ранее назвали критерии алкогольной зависимости.